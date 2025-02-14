Суд арестовал троих участников драки в «Кофемании» на Кутузовском проспекте
Дорогомиловский суд Москвы арестовал за хулиганство на 15 суток троих участников драки в «Кофемании» на Кутузовском проспекте.
Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
«Постановлениями Дорогомиловского районного суда города Москвы Алиев Ислам Алиевич, Магомедов Гасан Гусейнович, Алиев Гаджимурад Мурадович признаны виновными в совершении административного правонарушения... и каждому назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», — говорится в сообщении.
Ранее Пресненский суд Москвы арестовал мужчину, который стрелял из пистолета в воздух возле ресторана «Кофемания» в центре столицы.