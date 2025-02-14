Суд арестовал троих участников драки в «Кофемании» на Кутузовском проспекте

Дорогомиловский суд Москвы арестовал за хулиганство на 15 суток троих участников драки в «Кофемании» на Кутузовском проспекте.

Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

« П о с т а н о в л е н и я м и Д о р о г о м и л о в с к о г о р а й о н н о г о с у д а г о р о д а М о с к в ы А л и е в И с л а м А л и е в и ч , Магомедов Гасан Гусейнович, Алиев Гаджимурад Мурадович признаны виновными в совершении административного правонарушения... и каждому назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», — говорится в сообщении.

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал мужчину, который стрелял из пистолета в воздух возле ресторана «Кофемания» в центре столицы.