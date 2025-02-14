Площадь пожара на Центральном рынке в Симферополе составила тысячу «квадратов»
Площадь пожара на Центральном рынке в Симферополе составила тысячу квадратных метров, огонь распространился на соседнее здание. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России по Крыму.
Речь идет о двухэтажном торговом здании на улице Пушкина. Первоначально сообщалось, что площадь возгорания составляет около 300 квадратных метров, однако из-за сильного ветра существовала угроза распространения огня на соседние здания.
«В Симферополе площадь пожара увеличилась до тысячи квадратных метров. Огонь распространился на соседнее здание», — говорится в обновленном посте ведомства.
На месте работают 34 специалиста и девять единиц техники.