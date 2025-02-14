Двухэтажное здание центрального рынка загорелось в Симферополе. Площадь пожара составляет тысячу квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ в телеграм-канале.

По данным ведомства, рынок расположен на улице Пушкина. Также пламя распространилось на соседнее здание. К тушению привлекли 34 специалиста и девять единиц техники.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составляла 300 "квадратов".

Между тем пожар вспыхнул в станице Благовещенской под Анапой. Там загорелся пансионат, в котором расположен действующий штаб волонтеров. Площадь возгорания составляла 1,4 тысячи "квадратов", пожар удалось локализовать.

Как рассказали в прокуратуре, предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем. Анапской межрайонной прокуратурой организована проверка.