Пожар в пансионате Анапы локализован

Пожар в пансионате, расположенном на территории Анапы, удалось локализовать, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

К тушению были привлечены 89 специалистов и 29 единиц техники.

О возгорании в станице Благовещенской стало известно вечером в пятницу, 14 февраля. Огонь охватил 1 400 квадратных метров, затронув корпус проживания и общепит.

При этом в данном пансионате располагается действующий штаб волонтеров, которые занимаются лкивидацией последствий разлива мазута.

По данным СМИ, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Анапской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту возгорания. Жертв и пострадавших нет.