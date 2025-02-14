В горящем пансионате в Анапе находится штаб волонтеров

Действующий штаб волонтёров, помогающих в ликвидации последствий разлива мазута, находится в помещении горящего пансионата в станице Благовещенской.

Об этом представитель администрации Анапы на месте Инела Белых.

« Д е й с т в у ю щ и й , э т о н а ш в о л о н т ё р с к и й ш т а б . Г у м а н и т а р к а , с к о р е е в с е г о , в с я с г о р е л а , п о т о м у ч т о , с у д я п о в и д е о з а п и с и , к о т о р у ю я в и ж у , т а м н а х о д и т с я с к л а д » , — ц и т и р у е т е ё Т А С С .

Здания пансионата загорелись в Анапе

Ранее площадь пожара в пансионате Анапы возросла до 1,4 тыс. кв. м.