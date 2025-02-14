В горящем пансионате в Анапе находится штаб волонтёров

Действующий штаб волонтёров, помогающих в ликвидации последствий разлива мазута, находится в помещении горящего пансионата в станице Благовещенской.

В горящем пансионате в Анапе находится штаб волонтеров
© РИА Новости

Об этом представитель администрации Анапы на месте Инела Белых.

«Действующий, это наш волонтёрский штаб. Гуманитарка, скорее всего, вся сгорела, потому что, судя по видеозаписи, которую я вижу, там находится склад», цитирует её ТАСС.

Здания пансионата загорелись в Анапе

Ранее площадь пожара в пансионате Анапы возросла до 1,4 тыс. кв. м.

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