В горящем пансионате в Анапе находится штаб волонтеров

В горящем пансионате в Анапе находится штаб волонтёров
Действующий штаб волонтёров, помогающих в ликвидации последствий разлива мазута, находится в помещении горящего пансионата в станице Благовещенской.
Об этом представитель администрации Анапы на месте Инела Белых.
«Действующий, это наш волонтёрский штаб. Гуманитарка, скорее всего, вся сгорела, потому что, судя по видеозаписи, которую я вижу, там находится склад», — цитирует её ТАСС.
Здания пансионата загорелись в Анапе
Ранее площадь пожара в пансионате Анапы возросла до 1,4 тыс. кв. м.