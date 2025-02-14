В станице Благовещенской под Анапой горит пансионат «Зенит», площадь возгорания составляет 1,4 тысяч квадратных метров. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Отмечается, что огнем охвачены жилой корпус и кафе на территории пансионата. Из здания эвакуировали 26 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

Изначально сообщалось, что площадь пожара составила тысячу квадратных метров, однако позже она увеличилась до 1,4 тысяч квадратных метров. На месте работают 79 специалистов и 25 единиц техники.