В Новосибирске мужчину раздавило автомобилем во время ремонта

Житель Новосибирска ремонтировал в гараже машину, мужчина находился под автомобилем, когда неожиданно сорвался домкрат. Об этом сообщается в Telegram-канале муниципальной аварийно-спасательной службы .

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Инцидент произошел в гараже по улице 25 лет Октября, 41-летний автовладелец занимался ремонтом машины, он снял одно колесо и забрался под автомобиль. В какой-то момент домкрат сорвался, новосибирца придавило рухнувшим автомобилем.

Спасатели, прибывшие на вызов, извлекли пострадавшего из-под машины, мужчина получил тяжелые травмы, спасти его не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что на заводе в Сибири начальник смены упал в кислоту, когда бросился помогать рабочим. Двое рабочих металлургического комбината открыли запорную арматуру и запустили насос, но в этот момент «рванул» кислотопровод. Начальник смены бросился им помогать, но поскользнулся и тоже упал в кислоту. Все трое были госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.