Российский город заволокло паром

В Ростове-на-Дону в пятницу, 14 февраля, случилось несколько прорывов труб. Из-за них часть улиц заволокло паром. Об этом пишет Telegram-канал Don Mash.

Инциденты произошли на 2-й Краснодарской улице и проспекте Соколова. Известно, что на проспекте коммунальные службы города починили трубу, которую прорвало, после чего авария случилась повторно.

Подачу воды отключили в домах между улицами Текучева и Пушкинской. На Западном жилом массиве без отопления остался 41 дом — на улицах Батуринской, Салютина, 2-й Володарской и Тружеников.

Ранее, 11 февраля, в Ростове-на-Дону прорвало трубы на улице Добровольского, из-за чего без отопления остались жители домов между улицей Волкова и бульваром Комарова. Также прорыв произошел в микрорайоне Нахичевань.