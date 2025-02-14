В Ижевске женщина избила таксиста и свою подругу из-за потерянных денег. Об этом сообщает РИА Новости.

" П о л и ц и я п р о в е р я е т и н ц и д е н т , с л у ч и в ш и й с я в т а к с и в Ижевске, где пассажирка напала на водителя, угрожала ему своим мужем, "который на СВО", а затем избила подругу, пытавшуюся защитить таксиста", - говорится в сообщении.

Камера, установленная в салоне такси, запечатлели инцидент. На кадрах видно, как женщина ругается с водителем, при этом оскорбляет мужчину и угрожает ему, а после начинает бить таксиста. Далее на кадрах, снятых водителем, видно, что злоумышленница избивает свою подругу телефоном. Она громко кричит и угрожает женщине расправой за то, что подруга заступилась за таксиста.

По информации источника, пассажирка устроила драку, потому что перевела оплату за проезд не по номеру водителя. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку произошедшего.