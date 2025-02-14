В Москве мужчина на Geely выстрелил в таксиста после дорожного конфликта

В центре Москвы водитель ранил таксиста пистолетом после дорожного конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

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" Т е р к и м е ж д у а л ь ф а - с а м ц о м н а ч е р н о м " Д ж и л и " и и з в о з ч и к о м н а " К и а " н а ч а л и с ь н а Г о л ь я н о в с к о й у л и ц е в Б а с м а н н о м р а й о н е . С н а ч а л а м у ж ч и н ы п е р е р у г и в а л и с ь ч е р е з о т к р ы т ы е о к н а , н о в к а к о й - т о м о м е н т н а с т у п и л а т о ч к а к и п е н и я " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Очевидцы запечатлели происходящее на видео. На кадрах видно, как черный и белый легковые автомобили стоят рядом, кто-то сигналит. Затем на записи слышны несколько выстрелов. По информации источника, водитель черного автомобиля Geely достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента и скрылся. 26-летнего пострадавшего Саидбека Шербаева доставили в больницу с ранением плеча. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ищут злоумышленника. До этого сообщалось, что в Москве таксист-курьер спас пенсионерку, которая хотела передать мошенникам завернутые в полотенце деньги.