Водитель китайского кроссовера ранил таксиста из пистолета после дорожного конфликта в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Конфликт между водителем черного Geely и таксистом произошел на Гольяновской улице в Басманном районе. Сперва мужчины ругались через открытые окна, однако в один момент конфликтующий достал травматический пистолет и выстрелил.

После этого автомобилист за рулем такси врезался в машину обидчика, а дебошир сделал еще несколько выстрелов и скрылся. Пострадавшим оказался 26-летний мужчина — его отвезли в больницу с ранением плеча. Стрелка разыскивают.

Напомним, что 13 февраля группа людей забежала в ресторан «Кофемания» на Кутузовском проспекте и устроила разборки с оружием. Мужчины напали на посетителей и начали драку, в ходе которой угрожали пистолетами. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное организованной группой с применением оружия»). Задержаны четыре человека.