В полиции раскрыли подробности продажи младенца за $1000 в Москве

У 20-летней девушки, которая планировала продать двухнедельную дочь в Москве, был сообщник. Мужчину задержали вместе с матерью младенца. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале, опубликовав видео допроса сообщника.

На камеру он признался, что прибыл в Москву из Минска за несколько часов до сделки и планировал покинуть столицу РФ сразу же после ее осуществления. Он отметил, что девушка приходится ему знакомой.

« О н а п р и е х а л а , ч т о б ы у с т у п и т ь р о д и т е л ь с к и е п р а в а в п о л ь з у г р а ж д а н и н а России у нотариуса», — так задержанный пояснил цель визита в страну своей сообщницы.

Как уточнила Волк, девушка является гражданкой иностранного государства.

До этого уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская рассказала о состоянии девочки, которую мать планировала продать.

Ранее в декабре в Оренбурге мужчина пытался продать ребенка и был пойман с поличным.