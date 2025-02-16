Новые выбросы мазута зафиксированы в Краснодарском крае

Повторные выбросы мазута обнаружены на 11 участках побережья Краснодарского края, сообщила пресс-служба оперштаба региона.

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" Ф р а к ц и и м а з у т а с о с р е д о т о ч е н ы н а у ч а с т к а х м е ж д у у р е з о м в о д ы и з а щ и т н ы м в а л о м . И м е н н о т а м с о с р е д о т о ч е н ы о с н о в н ы е у с и л и я п о у б о р к е б е р е г а " , – у к а з а л и п р е д с т а в и т е л и в е д о м с т в а .

Вместе с тем специалисты оценили состояние защитных сооружений. Удалось установить, что все они смогли выполнить свою функцию.

Черноморские пляжи оказались загрязнены мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которое произошло в декабре 2024 года.

В Краснодарском крае и Севастополе действует режим ЧС федерального уровня. В Крыму же введен режим ЧС регионального характера.

31 января специалисты приступили к демонтажу части танкера "Волгонефть-239" после окончания откачки мазута с его кормовой части. Работы завершатся к 31 марта.