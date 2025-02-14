Суд признал законным штраф Варламову*

Мосгорсуд признал законным штраф, назначенный блогеру Илье Варламову* за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом со ссылкой на картотеку суда пишет РИА Новости.

Суд утвердил штраф блогеру Варламову* за дискредитацию ВС России
© РИА Новости

Тверской суд Москвы оштрафовал Варламова на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России летом прошлого года. Блогер обжаловал это решение.

«Оставить постановление без изменения, жалобу - без удовлетворения», - постановил Московский городской суд.

Варламов* был включен в перечень иноагентов Минюста России 23 марта 2023 года. По версии ведомства, он распространял недостоверную информацию о решении органов власти и их политике, а также получал поддержку от иностранных источников.

В ноябре 2024 года прокуратура Москвы сообщила, что Илья Варламов* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента и в отношении него возбуждено уголовное дело.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Происшествия
Илья Варламов
Верховный суд
Мосгорсуд
Горячая новость
Москва
Россия