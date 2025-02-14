Суд утвердил штраф блогеру Варламову* за дискредитацию ВС России

Мосгорсуд признал законным штраф, назначенный блогеру Илье Варламову* за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом со ссылкой на картотеку суда пишет РИА Новости.

Тверской суд Москвы оштрафовал Варламова на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России летом прошлого года. Блогер обжаловал это решение.

« О с т а в и т ь п о с т а н о в л е н и е б е з и з м е н е н и я , ж а л о б у - б е з у д о в л е т в о р е н и я » , - п о с т а н о в и л М о с к о в с к и й г о р о д с к о й с у д .

Варламов* был включен в перечень иноагентов Минюста России 23 марта 2023 года. По версии ведомства, он распространял недостоверную информацию о решении органов власти и их политике, а также получал поддержку от иностранных источников.

В ноябре 2024 года прокуратура Москвы сообщила, что Илья Варламов* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента и в отношении него возбуждено уголовное дело.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом.