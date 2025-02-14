Суд утвердил штраф блогеру Варламову* за дискредитацию ВС России

Мосгорсуд оставил без изменений постановление о штрафе в 50 тыс. рублей блогеру-иноагенту Варламову за дискредитацию армии, отклонив его жалобу.

Мосгорсуд признал законным решение Тверского суда Москвы о штрафе в 50 тыс. рублей блогеру-иноагенту Илье Варламову за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, передает РИА «Новости». Решение суда оспаривалось Варламовым, однако жалоба была отклонена, а постановление оставлено без изменений.

Изначально блогер был оштрафован в июне прошлого года. В материалах дела указано, что протокол на Варламова был составлен из-за размещенной на его YouTube-канале видеозаписи от 24 марта 2023 года, содержащей высказывания, направленные на дискредитацию армии.

Представитель Варламова настаивал на прекращении дела, ссылаясь на истечение срока привлечения к ответственности и блокировку видеозаписи.

Кроме того, в отношении Варламова возбуждено уголовное дело по ст. 330.1 УК РФ за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Прокуратура Москвы ранее сообщала, что блогер дважды за год нарушил порядок деятельности иностранного агента, продолжив публиковать материалы без указания статуса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, блогер и иностранный агент Илья Варламов нарушил закон о деятельности иноагентов, и прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование против него.

Варламов в прошлом году пытался через суд снять с себя статус иноагента.

* Признан(а) в РФ иностранным агентом