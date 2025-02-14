Россиянин выстрелил в отца из-за автомобиля

В Нижнекамске (Татарстан) мужчина пять раз выстрелил в отца из пневматического пистолета, сообщает Telegram-канал «Нижнекамск. Сейчас». Отмечается, что поводом стал отказ родителя дать ключи от машины. В суде родственники помирились.

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Как сообщается, сын обратился к отцу на следующий день после своей свадьбы. Однако родитель отказался выдавать ключи отпрыску, из-за чего возник словесный конфликт.

Молодожен ушел и через какое-то время вернулся с пневматическим пистолетом и пять раз выстрелил в отца. При этом попал лишь дважды.

Ранее в Торезе (ДНР) задержали 20-летнего парня, который выстрелил пенсионеру в лицо из пневматического пистолета из-за ссоры в магазине. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет. Полиция сообщает, что поводом к агрессии послужило то, что в ответ на замечание о поведении юноша предложил пожилому мужчине выйти на улицу для выяснения отношений. После этого парень выстрелил ему в ногу и лицо.

До этого в Екатеринбурге стрелок открыл огонь из пневматики по многоэтажному дому. Одна из пуль пробила стекло балкона пожилых людей, которые живут на 14-м этаже. Пенсионеры обратились в полицию с заявлением.