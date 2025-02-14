В деле убийства экс-мэра Самара Виктора Тархова и его жены появляются новые подробности. Главная подозреваемая в совершении преступления, внучка чиновника Екатерина, находится под арестом, но отказывается от дачи показаний. Бывший муж девушки Владислав уверен в ее виновности. Более того, он считает, что Екатерина действовала не одна.

По словам Владислава, девушка не могла совершить убийство самостоятельно — ей бы не хватило смекалки, уверен мужчина.

« Э т о 1 0 0 % , о н а н е т а к а я у м н а я . М о е м н е н и е — к т о - т о п о м о г е й . Я н е у д и в л ю с ь , е с л и э т о Л ю д м и л а с д е л а л а . У н е е в с е к а р т ы с л о ж и л и с ь : д е н ь г и о н а п о л у ч и т , о н а ж е н а с л е д н и к п е р в ы й . П о т о м о н а е щ е о с в о б о д и л а с ь и з т ю р ь м ы » , — п р и в о д и т с л о в а э к с - с у п р у г а Е к а т е р и н ы Р Е Н Т В .

Мужчина пояснил, что Людмила была завязана с бандитами, все ее мужья занимались противозаконной деятельностью. Он также добавил, что в семье женщины сложились странные отношения, все родственники постоянно друг друга «чморили», заключил собеседник издания.

Тела экс-мэра Самары Тархова и его жены не нашли на свалке

Напомним, по версии следствия внучка бывшего мэра Самары убила деда и его супругу, затем расчленила тела, расфасовав части по пакетам и пластиковым бочкам. Следователи обнаружили, что квартира Тарховых обработана раствором щелочи, который помогает убрать следы крови.

Напомним, дочь экс-мэра Самары уверена, что ее родители живы. Она также верит в невиновность Екатерины.