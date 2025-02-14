ОМОН взял штурмом салон эротического массажа в Челябинске

Челябинские полицейские при поддержке ОМОНа провели проверку в мужском SPA-салоне на улице Труда в центре города после жалоб жителей близлежащих домов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Соседи опасались, что в заведении, расположенном рядом с детскими студиями, ведется незаконная деятельность и используется опасное оборудование.

На сайте салона, предлагающего "расслабляющий массаж" стоимостью от 8 до 30 тысяч рублей, представлены "мастера" с указанием возраста, роста и размера груди, без какой-либо информации о квалификации массажистов. В правилах салона отрицается предоставление как медицинских, так и интимных услуг, однако полиция проводит проверку на предмет возможного о осуществления незаконной деятельности.

Сотрудников салона опросили и предупредили об ответственности.

Ранее "СП" сообщала о задержании двух десятков мигрантов в Челябинске в ходе полицейского рейда.