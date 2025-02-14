Россиянин из ревности взорвал квартиру возлюбленной

Ревнивый житель города Кизел Пермского края организовал взрыв в квартире своей возлюбленной. Об этом сообщает РЕН ТВ.

© Passion.ru

По данным канала, инцидент произошел 9 февраля в пятиэтажном жилом доме на Пролетарской улице.

« М у ж ч и н а з а ш е л в к в а р т и р у 5 1 - л е т н е й ж и т е л ь н и ц ы и и з р е в н о с т и п о р е з а л е й н о ж о м р е з и н о в ы й ш л а н г н а г а з о в о й п л и т е , п о с л е ч е г о с к р ы л с я с м е с т а п р о и с ш е с т в и я . Ч е р е з н е к о т о р о е в р е м я р а з д а л с я х л о п о к » , — п р и в о д и т Р Е Н Т В с л о в а и с т о ч н и к а .

В результате взрыва началось возгорание на 18 квадратных метрах, была повреждена кирпичная стена и выбило стекла в двух квартирах. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Виновника произошедшего задержали. Выяснилось, что 55-летний мужчина уже был ранее судим, в том числе за изнасилование и кражу.

Ранее мы писали о том, что именно из-за ревности москвича отравили слойкой с ртутью.