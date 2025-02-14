Москвичи заметили замерзающего в автомобиле в ребенка

Очевидцы рассказали о маленькой девочке, которая оказалась заперта внутри заглушенного авто в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Прохожие обратили внимание на ребенка, который находился в Mercedes-Benz на Бескудниковском бульваре. По их словам, она могла замерзнуть — сперва девочка куталась в куртку, однако уже полчаса не шевелится и не реагирует на стуки по стеклу.

Очевидцы пытаются найти родителей. Как долго ребенок провел один в автомобиле — неизвестно.

В январе СМИ сообщали, что в Казани воспитатели частного детского сада оставили на улице ребенка в возрасте 1,5 лет после прогулки. Мальчика заметили жители соседнего ребенка: у него была разбита губа, а сам он пролежал в снегу 10-20 минут, пока прохожая не завела малыша в детсад.