Украинцы устроили драку на борту турецкого самолета

Самолет частной турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, выполнявший рейс по маршруту Анталья - Астана, совершил вынужденную посадку в аэропорту города Эрзурум на востоке республики из-за драки семейной пары из Украины с двумя женщинами из Казахстана. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

Самолет сел в Эрзуруме в 02:00 местного времени (совпадает с мск) в пятницу. Участвовавших в драке пассажиров доставили в полицейский участок аэропорта, проводится расследование. Чем был вызван инцидент, не уточняется.

Пассажиры подрались на борту самолета и сорвали рейс

Турецкий самолет после дозаправки вылетел в пункт назначения.