Съёмочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Курской области

Съёмочная группа Первого канала подверглась атаке украинской армии в Курской области, ранен оператор.

Съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Курской области
© РИА Новости

Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Сегодня съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Черкасской Конопельке Суджанского района. В результате атаки дрона ранения получил оператор Юрий Шолмов», — написал он в Telegram.

Пострадавшего направят на лечение в Москву, его состояние медики оценивают как удовлетворительное.

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Юрий Шолмов
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