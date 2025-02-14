Съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Курской области

Съёмочная группа Первого канала подверглась атаке украинской армии в Курской области, ранен оператор.

Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

« С е г о д н я с ъ е м о ч н а я г р у п п а П е р в о г о к а н а л а п о д в е р г л а с ь а т а к е В С У в Ч е р к а с с к о й К о н о п е л ь к е С у д ж а н с к о г о р а й о н а . В р е з у л ь т а т е а т а к и д р о н а р а н е н и я п о л у ч и л о п е р а т о р Юрий Шолмов», — написал он в Telegram.

Пострадавшего направят на лечение в Москву, его состояние медики оценивают как удовлетворительное.