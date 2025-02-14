Съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Курской области

Съёмочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Курской области
Съёмочная группа Первого канала подверглась атаке украинской армии в Курской области, ранен оператор.
Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Сегодня съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Черкасской Конопельке Суджанского района. В результате атаки дрона ранения получил оператор Юрий Шолмов», — написал он в Telegram.
Пострадавшего направят на лечение в Москву, его состояние медики оценивают как удовлетворительное.