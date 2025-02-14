Устроившим драку в «Кофемании» в центре Москвы грозит колония

Семь лет колонии грозит дебоширам, устроившим драку в «Кофемании» в центре Москвы. Как сообщает Telegram-канал Shot, задержаны четыре человека.

После нападения неизвестных на посетителей ресторана на Кутузовском проспекте правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное организованной группой с применением оружия»). Причина происшествия пока неизвестна.

Напомним, что инцидент произошел вечером в четверг, 13 февраля. Группа людей забежала в ресторан и угрожая оружием устроила драку с парнями, которые отдыхали в заведении. Гости «Кофемании» стали в страхе переворачивать столы и прятаться за ними. Сотрудники вывели нападавших и вызвали на место полицию. О пострадавших в результате происшествия не уточнялось.

Shot отмечал, что стрельбы не было, но кто-то из гостей слышал, как дебошир дернул затвор. После инцидента ресторан продолжил свою работу.