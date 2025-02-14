Взрыв произошел на Чернобыльской АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии подтвердили, что в ночь с 13 на 14 февраля на Чернобыльской АЭС произошел взрыв на новом саркофаге, защищающем поврежденный четвертый реактор. В результате инцидента случился пожар, однако признаков нарушения оболочки реактора нет, а уровень радиации остается нормальным.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. На кадрах с места происшествия видны последствия ЧП. Крыша сооружения получила небольшие повреждения. Также виден огонь.

Когда зона вокруг Чернобыльской АЭС станет безопасной

Ранее жители белорусского города Гомеля заявили, что заметили взрывы и яркие вспышки в небе. Они предположили, что над населенным пунктом могли сработать средства противовоздушной обороны.