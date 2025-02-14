Подлил ртуть в пирожок из-за ревности: все детали скандального дела

В Москве в пекарне «Мельница» местный житель Дмитрий отравил своего коллегу Сергея пирожками с ртутью, при этом так же притворившись пострадавшим. Однако позже он признал свою вину. Произошло все на почве ревности. По данному факту возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Все детали скандального происшествия — в материале URA.RU.

Первые сообщения о случившемся и расследование

Об инциденте стало известно 11 февраля. Тогда Дмитрий и Сергей были доставлены в НИИ Склифосовского в Москве с отравлением ртутью. Вечером того же дня в Мосгорздраве сообщили, что пострадавшим промыли желудочно-кишечный тракт, они находятся в стабильном состоянии. Роспотребнадзор инициировал расследование по факту отравления. Кроме того, силовики провели обыски в пекарне.

Один из отравившихся притворялся пострадавшим

Причиной произошедшего в пекарне стало соперничество мужчин из-за их 24-летней коллеги. Согласно данным следствия, 9 января 2025 года Дмитрий решил убить своего знакомого и купил не менее четырех термометров, извлек из них ртуть и впоследствии добавил ее в пирожки через шприц. Злоумышленник, притворяясь отравленным, также обратился за медицинской помощью и во время пребывания в больнице намеренно скрывал от медицинских работников информацию о своем истинном состоянии здоровья. Дмитрий хотел избежать подозрений, выдвигая противоречивые версии случившегося, и представлял все как несчастный случай.

У обоих мужчин есть супруги. Несмотря на то что пострадавший Сергей и его супруга живут раздельно, женщина регулярно посещает его в больнице. За Дмитрием в больницу также приехала жена. Позже виновник инцидента сам признался в содеянном, с ним проводятся следственные действия. В результате было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.