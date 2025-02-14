Житель Петербурга жестоко избил жену из-за неправильного воспитания собаки

Житель Кировского района Санкт-Петербурга, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил супругу из-за неправильного воспитания собаки. Об этом пишет Фонтанка.

По данным источника, 32-летняя петербурженка ночью обратилась в травмпункт. Врачи зафиксировали у нее гематомы лица, спины и конечностей, ушиб половых органов. Женщина не стала говорить медикам, кто ее избил, однако правоохранителям удалось это выяснить.

Оказалось, что ссора между супругами произошла еще неделю назад. Однако избитая россиянка терпела до последнего и не обращалась за медицинской помощью. Писать заявление на мужа жительница Северной столицы отказалась.

Ранее мы писали, что двое парней из Курганской области избили девочку-подростка и сняли это на видео.

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