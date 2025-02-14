Сектант-патологоанатом изнасиловал ребенка в Екатеринбурге

Патологоанатом из Екатеринбурга задержан по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки. Он познакомился с ней в кришнаитском сообществе, которое сам и возглавлял, и даже устроил «свадьбу» с ребенком. Сам мужчину вину отрицает, сообщил URA.RU источник.

« Д е в о ч к а в м е с т е с р о д и т е л я м и п о с е щ а л а о б щ е с т в о , с в я з а н н о е с п о з н а н и е м б о ж е с т в а К р и ш н ы . Л и д е р о м о р г а н и з а ц и и б ы л 3 3 - л е т н и й м у ж ч и н а , к о т о р ы й р а б о т а е т п а т о л о г о а н а т о м о м в о д н о й и з г о р о д с к и х б о л ь н и ц . В к о н ц е п р о ш л о г о г о д а д е в о ч к а з а б о л е л а , и д у х о в н ы й г л а в а н а ч а л с н е й п е р е п и с к у . В о в р е м я э т о г о о б щ е н и я о н п р и г л а с и л ш к о л ь н и ц у в г о с т и к с в о е м у з н а к о м о м у , к о т о р ы й ж и в е т в п р и г о р о д е Екатеринбурга», — рассказал собеседник агентства.

Там кришнаит попросил приятеля провести «обряд женитьбы» между ним и его юной спутницей. Потом патологоанатом привез девочку к себе домой и заявил, что нужно исполнить «супружеский долг». Она согласилась, после чего случился секс.

Сейчас кришнаит задержан, от дачи показаний он отказался и заявил, что невиновен. Возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ — «Изнасилование». Сектанту грозит до 20 лет лишения свободы. В пресс-службе свердловского СКР от комментария отказались.