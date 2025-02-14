Строящийся 37-этажный ЖК вспыхнул в Москве

Спасатели тушат пожар на третьем этаже строящегося 37-этажного ЖК в Тушинском районе Москвы, сообщили в столичном МЧС. Информации о пострадавших пока не поступало.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

П р е д в а р и т е л ь н о , п л о щ а д ь п о ж а р а с о с т а в л я е т 4 0 к в а д р а т о в . Н а м е с т е р а б о т а ю т 2 3 с п е ц и а л и с т а и 1 1 е д и н и ц т е х н и к и МЧС России, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в поселке Вильва Пермского края взорвался котел. По информации МЧС, пожара не последовало, однако есть двое пострадавших. На место оперативно прибыли 22 спасателя и семь единиц техники. В результате разрыва была повреждена стена котельной на площади два квадратных метра.

До этого пожар вспыхнул в парке «Сокольники». В столичном управлении МЧС отметили, что загорелось одноэтажное здание, предположительно кафе. Людей в охваченном огнем помещении не было. На месте работали 32 спасателя, были задействованы девять единиц техники.

Пожар на востоке Москвы локализован

Также взрыв газовоздушной смеси произошел в одном из жилых домов на Ставрополье, в результате чего один из жителей села Ладовская Балка получил травмы. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и потушили возникшее возгорание. Всего огонь распространился на площади 20 квадратных метров.