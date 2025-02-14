Строящийся 37-этажный ЖК вспыхнул в Москве
Спасатели тушат пожар на третьем этаже строящегося 37-этажного ЖК в Тушинском районе Москвы, сообщили в столичном МЧС. Информации о пострадавших пока не поступало.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Предварительно, площадь пожара составляет 40 квадратов. На месте работают 23 специалиста и 11 единиц техники МЧС России, — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в поселке Вильва Пермского края взорвался котел. По информации МЧС, пожара не последовало, однако есть двое пострадавших. На место оперативно прибыли 22 спасателя и семь единиц техники. В результате разрыва была повреждена стена котельной на площади два квадратных метра.
До этого пожар вспыхнул в парке «Сокольники». В столичном управлении МЧС отметили, что загорелось одноэтажное здание, предположительно кафе. Людей в охваченном огнем помещении не было. На месте работали 32 спасателя, были задействованы девять единиц техники.
Пожар на востоке Москвы локализован
Также взрыв газовоздушной смеси произошел в одном из жилых домов на Ставрополье, в результате чего один из жителей села Ладовская Балка получил травмы. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и потушили возникшее возгорание. Всего огонь распространился на площади 20 квадратных метров.