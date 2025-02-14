Стало известно, из-за кого москвич отравил друга пирожками с ртутью

Причиной покушения на убийство с помощью пирожков с ртутью стал конфликт на фоне ревности. Как сообщает Telegram-канал Shot, оба мужчины, несмотря на свои брачные обязательства, проявляли интерес к одной и той же коллеге.

По информации Shot, на работе оба товарища влюбились в одну и ту же сотрудницу. В результате ревность Дмитрия стала нестерпимой, и он решил избавиться от соперника.

Подозрения у следователей появились после того, как они увидели результаты анализов. В организме отравителя не нашли следов ртути, а сам он начал путаться в показаниях.

Отмечается, что подозреваемый женат, но живет с мамой — отдельно от супруги. При этом жена все равно решила встретить его из больницы. Оттуда их обоих увезли на допрос. Пострадавшего Сергея тоже сейчас навещает жена в медицинском учреждении.

Напомним, что вечером 11 февраля стало известно о госпитализации двух человек после того, как они съели пирожки с ртутью. Пострадавшие рассказывали, что выпечка показалась странной на вкус, а внутри они нашли шарики ртути. Позднее Следком сообщил, что один из мужчин симулировал болезнь — оказалось, что он сам добавил ядовитый металл в выпечку, желая убить знакомого из ревности. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).