Подозреваемый в избиении Скворцова сделал заявление

Мужчина, который подозревается в избиении спортивного комментатора Романа Скворцова в Новосибирске, заявил на допросе, что оппонент оскорблял его. Об этом ТАСС рассказал источник в полиции.

Версия пострадавшего до сих пор неизвестна, так как, по его словам, он не помнит, как получил травму.

Скворцов попал в реанимацию одной из больниц Новосибирска в ночь на 9 февраля. Врачи диагностировали у пострадавшего ушиб мозга и гематому. О состоянии здоровья комментатора докладывают губернатору области, новосибирский Минздрав держит ситуацию на контроле.

Как рассказал журналист Дмитрий Ерыкалов, Скворцов получил травму после конфликта у бара в Новосибирске. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. 14 февраля был задержан подозреваемый в избиении комментатора.