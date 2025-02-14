Двух россиян будут судить за теракт на иркутском военном объекте

В Ангарске задержали двух россиян, причастных к совершению теракта на территории воинской части, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Иркутской области. Они пытались поджечь военную технику, а также осуществляли разведку объектов транспортной инфраструктуры для дальнейших диверсий.

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Уточняется, что российские военнослужащие и военная техника не пострадали. Во время допросов злоумышленники признались, что их завербовали украинские спецслужбы. За совершение преступлений им пообещали около 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о совершении теракта.

Ранее правоохранители задержали с поличным жителя Донецка, причастного к незаконному приобретению взрывных устройств. По информации местного управления ФСБ, мужчина выполнял задание Главного управления разведки Минобороны Украины. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

До этого 1-й Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении украинских диверсантов Александра Майструка и Эдуарда Усатенко, которые в 2023 году подорвали одну и заминировали более 10 опор ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС. Оба преступника получили по 23 года лишения свободы.