Двухнедельного ребенка пытались продать в Москве
Сотрудники правоохранительных органов сорвали сделку по продаже в Москве за тысячу долларов двухнедельного ребенка. Об этом в своем Telegram-канале сообщила столичная прокуратура.
По данным ведомства, 20-летняя девушка в одной из квартир на улице 3-я Парковая пыталась продать свою новорожденную дочь.
«Прокуратура Восточного административного округа контролирует принятие в отношении нее процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела по ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми)», - говорится в сообщении.
Сотрудники МВД узнали о продаже ребенка через Интернет и написали продавцам, выступив в качестве покупателей. Сделка была проведена сегодня ночью, уточнил Telegram-канал Shot.
«Подозреваемых задержали прямо во время того, как они продавали девочку, которой только исполнилось 14 дней. Предварительно, ее здоровью ничего не угрожает. В данный момент она находится под присмотром медиков», - отмечает канал.
При этом дальнейшее жизнеустройство ребенка находится на контроле прокуратуры.
Россиянка продала младенца за 25 тысяч рублей
Ранее в Ростовской области раскрыли дело о торговле детьми. Следователи выяснили, что в 2021 году обвиняемые приходили под видом сотрудников опеки к многодетным матерям, «находящимся в трудном материальном положении», и забирали у них детей. При этом женщин заставляли подписать документы «для придания законности своей преступной деятельности». Затем детей продавали в цыганские семьи, проживающие в Свердловской, Самарской и Ульяновской областях. В итоге дети были возвращены родителям, а четверо подозреваемых предстали перед судом.