Двухнедельного ребенка пытались продать в Москве

Сотрудники правоохранительных органов сорвали сделку по продаже в Москве за тысячу долларов двухнедельного ребенка. Об этом в своем Telegram-канале сообщила столичная прокуратура.

По данным ведомства, 20-летняя девушка в одной из квартир на улице 3-я Парковая пыталась продать свою новорожденную дочь.

« П р о к у р а т у р а В о с т о ч н о г о а д м и н и с т р а т и в н о г о о к р у г а к о н т р о л и р у е т п р и н я т и е в о т н о ш е н и и н е е п р о ц е с с у а л ь н ы х р е ш е н и й , в т о м ч и с л е о в о з б у ж д е н и и у г о л о в н о г о д е л а п о с т . 1 2 7 . 1 У К Р Ф ( т о р г о в л я л ю д ь м и ) » , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Сотрудники МВД узнали о продаже ребенка через Интернет и написали продавцам, выступив в качестве покупателей. Сделка была проведена сегодня ночью, уточнил Telegram-канал Shot.

« П о д о з р е в а е м ы х з а д е р ж а л и п р я м о в о в р е м я т о г о , к а к о н и п р о д а в а л и д е в о ч к у , к о т о р о й т о л ь к о и с п о л н и л о с ь 1 4 д н е й . П р е д в а р и т е л ь н о , е е з д о р о в ь ю н и ч е г о н е у г р о ж а е т . В д а н н ы й м о м е н т о н а н а х о д и т с я п о д п р и с м о т р о м м е д и к о в » , - о т м е ч а е т к а н а л .

При этом дальнейшее жизнеустройство ребенка находится на контроле прокуратуры.

Россиянка продала младенца за 25 тысяч рублей

Ранее в Ростовской области раскрыли дело о торговле детьми. Следователи выяснили, что в 2021 году обвиняемые приходили под видом сотрудников опеки к многодетным матерям, «находящимся в трудном материальном положении», и забирали у них детей. При этом женщин заставляли подписать документы «для придания законности своей преступной деятельности». Затем детей продавали в цыганские семьи, проживающие в Свердловской, Самарской и Ульяновской областях. В итоге дети были возвращены родителям, а четверо подозреваемых предстали перед судом.