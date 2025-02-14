Стали известны неожиданные подробности о том, как ртуть попала в пирожки в московской пекарне
Ртуть в пирожки из московской пекарни подсыпали уже после покупки — выяснилось, что один из мужчин хотел убить знакомого, а сам симулировал отравление. Подробности дела рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
Напомним, что вечером 11 февраля стало известно о госпитализации двух человек после того, как они съели пирожки с ртутью. Пострадавшие рассказывали, что выпечка показалась странной на вкус, а внутри они нашли шарики ртути.
Выяснилось, что пострадавшие знакомы. Один из них решил убить товарища путем отравления — причиной стала ревность. Он купил не менее четырех медицинских градусников, разбил их и собрал ядовитый металл в шприц.
11 февраля, находясь в кафе на юго-западе Москвы, мужчина добавил ртуть в приобретенную пищу. Его соперник откусил пирожок, а сам он не притронулся к еде. После этого и пострадавшего, и отравителя доставили в больницу, где последний симулировал отравление и обманывал врачей.
«В ходе следственных мероприятий он неоднократно выдвигал противоречивые версии случившегося, пытаясь представить все произошедшее как несчастный случай, стремясь ввести следствие в заблуждение и воспрепятствовать установлению объективных обстоятельств дела», — добавили в СК.
В ходе следственных действий фигурант признал свою вину и детально рассказал о произошедшем. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).