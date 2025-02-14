Стали известны неожиданные подробности о том, как ртуть попала в пирожки в московской пекарне

Ртуть в пирожки из московской пекарни подсыпали уже после покупки — выяснилось, что один из мужчин хотел убить знакомого, а сам симулировал отравление. Подробности дела рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Напомним, что вечером 11 февраля стало известно о госпитализации двух человек после того, как они съели пирожки с ртутью. Пострадавшие рассказывали, что выпечка показалась странной на вкус, а внутри они нашли шарики ртути.

Выяснилось, что пострадавшие знакомы. Один из них решил убить товарища путем отравления — причиной стала ревность. Он купил не менее четырех медицинских градусников, разбил их и собрал ядовитый металл в шприц.

11 февраля, находясь в кафе на юго-западе Москвы, мужчина добавил ртуть в приобретенную пищу. Его соперник откусил пирожок, а сам он не притронулся к еде. После этого и пострадавшего, и отравителя доставили в больницу, где последний симулировал отравление и обманывал врачей.

« В х о д е с л е д с т в е н н ы х м е р о п р и я т и й о н н е о д н о к р а т н о в ы д в и г а л п р о т и в о р е ч и в ы е в е р с и и с л у ч и в ш е г о с я , п ы т а я с ь п р е д с т а в и т ь в с е п р о и з о ш е д ш е е к а к н е с ч а с т н ы й с л у ч а й , с т р е м я с ь в в е с т и с л е д с т в и е в з а б л у ж д е н и е и в о с п р е п я т с т в о в а т ь у с т а н о в л е н и ю о б ъ е к т и в н ы х о б с т о я т е л ь с т в д е л а » , — д о б а в и л и в С К .

В ходе следственных действий фигурант признал свою вину и детально рассказал о произошедшем. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).