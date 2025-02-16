Гладков сообщил об атаке украинских дронов на белгородский Грайворон

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали город Грайворон Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

" В р е з у л ь т а т е с б р о с а в з р ы в н о г о у с т р о й с т в а с д р о н а з а г о р е л с я г р у з о в о й а в т о м о б и л ь — п о ж а р н ы м и р а с ч е т а м и в о з г о р а н и е о п е р а т и в н о л и к в и д и р о в а н о " , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и , о п у б л и к о в а н н о м в 4 : 3 2 п о м о с к о в с к о м у в р е м е н и .

Кроме того, еще один беспилотник сбросил взрывное устройство по жилому сектору, отметил Гладков. По его словам, от взрыва в двух частных домах выбило окна, посечены фасады и заборы. Также перебит газопровод, утечка газа уже устранена, уточнил губернатор. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, добавил глава региона.