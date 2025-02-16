Гладков сообщил об атаке украинских дронов на белгородский Грайворон

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали город Грайворон Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В результате сброса взрывного устройства с дрона загорелся грузовой автомобиль — пожарными расчетами возгорание оперативно ликвидировано", — говорится в сообщении, опубликованном в 4:32 по московскому времени.
Кроме того, еще один беспилотник сбросил взрывное устройство по жилому сектору, отметил Гладков. По его словам, от взрыва в двух частных домах выбило окна, посечены фасады и заборы. Также перебит газопровод, утечка газа уже устранена, уточнил губернатор. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, добавил глава региона.