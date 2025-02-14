В Чили горбатый кит попытался съесть мужчину и выплюнул его

В Чили горбатый кит пытался проглотить, но выплюнул 24-летнего мужчину в Магеллановом проливе. Об этом пишет испанская газета Pais.

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Инцидент произошел 8 февраля в бухте Эль-Агила у города Пунта-Аренас. Отец Адриана Симанкаса запечатлел происшествие на видео.

Симанкас рассказал, что он почувствовал сильный удар, который выбил его из надувного каяка. Затем мужчина оказался внутри слизистой полости, услышал странные звуки и почувствовал сильное всасывание. После этого его с силой выбросило на поверхность.

" К о г д а я б ы л в н у т р и , я в с п о м н и л П и н о к к и о , к о т о р ы й т о ж е б ы л п р о г л о ч е н к и т о м " , – д о б а в и л м у ж ч и н а .

В конце января в Австралии акула напала на 12-летнего мальчика. Ему удалось выжить. Это произошло, когда он находился на мелководье бухты. В результате атаки юноша получил травму нижней части тела и был доставлен в больницу, где врачи помогли ему.