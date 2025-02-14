"Лаборатория Касперского": мошенники от лица менеджеров крадут данные от почты

Злоумышленники притворяются менеджерами по продажам и крадут учетные данные от электронной почты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Лабораторию Касперского". В компании рассказали, что злоумышленники, представляясь менеджерами, просят подписать и отправить договор, который якобы находится в приложении, но PDF-файл не будет открываться.

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Для этого мошенники предложат подтвердить учетные данные от электронной почты, чтобы зайти в облачное хранилище, где находится файл. В лаборатории подчеркнули, что ссылка будет переводить на фишинговую страницу, если ввести на ней логин и пароль, то злоумышленники получат доступ к вашему личному кабинету. Накануне премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что правительство подготовило поправки в законодательство для защиты россиян от телефонных и интернет-мошенников, в частности будет введена обязательная маркировка звонков. Также планируется создать информационную систему, на платформе которой будут собираться записи голосов телефонных мошенников, которые пытаются обмануть граждан.