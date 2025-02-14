Кит попытался проглотить, а затем выплюнул чилийца, который ходил по Магелланову проливу на надувной лодке. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на спасшегося чилийца. Мужчина в телефонном разговоре сообщил, что первое, то он почто он почувствовал, было сильным ударом в спину - его выбросило из надувного каяка.

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А затем он понял, что находится в неизвестном месте, окруженный слизью.

" К о г д а я б ы л в н у т р и , я в с п о м н и л П и н о к к и о , к о т о р ы й т о ж е б ы л п р о г л о ч е н к и т о м " , - р а с с к а з а л А д р и а н С и м а н к а с о б о щ у щ е н и я х .

Кит выплюнул Симанкаса, которого подобрал его отец, находившийся поблизости - он также снял инцидент на видео. В октябре 2024 года косатки застряли на Камчатке - благодаря усилиям спасателей, животных удалось спасти и отправить в открытое море.