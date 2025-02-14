Кит попытался проглотить, а затем выплюнул чилийца в Магеллановом проливе
Кит попытался проглотить, а затем выплюнул чилийца, который ходил по Магелланову проливу на надувной лодке. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на спасшегося чилийца. Мужчина в телефонном разговоре сообщил, что первое, то он почто он почувствовал, было сильным ударом в спину - его выбросило из надувного каяка.
А затем он понял, что находится в неизвестном месте, окруженный слизью.
"Когда я был внутри, я вспомнил Пиноккио, который тоже был проглочен китом", - рассказал Адриан Симанкас об ощущениях.
Кит выплюнул Симанкаса, которого подобрал его отец, находившийся поблизости - он также снял инцидент на видео. В октябре 2024 года косатки застряли на Камчатке - благодаря усилиям спасателей, животных удалось спасти и отправить в открытое море.