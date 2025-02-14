Блогер-миллионник оказалась в центре крупной драки в московской «Кофемании»

Блогер Эвелина Тарханова, известная как Луна Ком, оказалась в центре крупной драки в ресторане «Кофемания» на Кутузовском проспекте в центре Москвы. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Девушка с 5,5 миллиона подписчиков в TikTok рассказала, как в заведение «возвался мужик со стволом». Ее поразило, что сотрудницы «Кофемании», будучи сами невысокого роста, начали собой закрывать посетителей. «Я закрываю официантку, она закрывает меня», — вспомнила она.

Об инциденте в московской «Кофемании» сообщалось в ночь на 14 февраля. Несколько молодых людей не смогли решить конфликт и устроили крупную драку, в какой-то момент один из ее участников вытащил пистолет. Гости в панике начали прятаться за перевернутыми столами и разбегаться. Сотрудникам заведения удалось вывести дебоширов и после этого вызвать сотрудников МВД.