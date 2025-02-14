AP: в Орегоне из-за метели столкнулись более ста автомобилей
Более 100 автомобилей столкнулись на автомагистрали в американском штате Орегон из-за сильной метели.
По данным Associated Press, массовое столкновение автомобилей произошло в районе водопада Малтнома в 40 км от города Портленд.
В результате аварии загорелся внедорожник. Также отмечается, что в некоторых автомобилях остаются заблокированными люди.
В январе в США автомобиль въехал в толпу фанатов «Филадельфии» из NFL.
Прошлой осенью грузовой поезд сбил гаубицу M109 Paladin в штате Южная Каролина. Перевозивший бронетехнику тягач застрял на железнодорожном переезде, из-за чего и случилось ДТП.