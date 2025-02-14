Слуцкий назвал освобождение Винника победой российской дипломатии

Освобождение криптоинвестора Александра Винника, которого в США посадили в тюрьму якобы за отмывание большой суммы денег, является победой российской дипломатии. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

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" В о з в р а щ е н и е А л е к с а н д р а В и н н и к а н а Р о д и н у и з США - еще одна победа российской дипломатии и всех причастных к его процессу освобождению служб и ведомств. Винник, как и многие другие россияне, был экстрадирован в Соединенные Штаты из Греции благодаря пресловутому "экстерриториальному праву" и пробыл в американской тюрьме почти 8 лет фактически без судебного приговора", - заявил Слуцкий.

Информацию о том, что Александр Винник прибыл в Москву после освобождения в США, подтвердил его адвокат Фредерик Бело. Винник был арестован 25 июля 2017 года по запросу США. В тот момент он находился в отпуске в Греции. ФБР заявило, что россиянин является одним из лидеров преступной организации, которая с 2010-2011 годов через BTC-E отмыла более $4 млрд. Сам Винник вину отрицал и утверждал, что лишь консультировал биржу. Винник был освобожден в результате обмена на американца Марка Фогеля.