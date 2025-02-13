Опубликована полная расшифровка переговоров экипажа разбившегося борта AZAL

Экипаж самолета азербайджанских авиалиний (AZAL) самостоятельно принял решение лететь в Баку, а затем в Актау. Полную расшифровку переговоров публикует Baza.

Записи свидетельствуют, что перед посадкой в Грозном в кабине пилотов была паника: экипаж не был готов к работе в условиях с заглушенным сигналом GPS. Второй пилот признался, что никогда не выполнял NDB заход (заход по приводам).

В Кремле ответили на вопрос о выступлении Путина по крушению самолета AZAL

Диспетчеры три раза спросили у пилотов, все ли в порядке с бортом и планирует ли командир объявить режим чрезвычайной ситуации. Им отвечали, что борт в порядке. Кроме того, информация о столкновении с птицами и взрыве газового баллона в самолете была озвучена командиром воздушного судна.