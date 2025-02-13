Вскрылось криминальное прошлое родителей погибших от дихлофоса детей
Родители детей, которые погибли от дихлофоса в сентябре 2024 года в Красной Сопке, были судимы за кражи, сообщили РИА Новости в СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. По данным ведомства, судимости погашены в 2007 году. Мать и отец совершали кражу по отдельности, уточнили в СУ СК.
Отец был судим в 2007 году за кражу, судимость погашена, мать судима в 2007 году тоже за кражу, тоже погашена. Но совершали кражу не вместе, это разные события, — подчеркнули в управлении Следственного комитета по региону.
В ведомстве добавили, что родители не злоупотребляли алкоголем. В результате отравления дихлофосом погиб, в том числе, трехмесячный младенец.
В Красноярском крае младенец умер в том же доме, где отравились четверо детей
Ранее главе семьи ил села в Красноярском крае предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Отцу погибших четверых детей может грозить до четырех лет лишения свободы в соответствии с частью 3 статьи 109 УК РФ.
Отец семейства признался, что не читал инструкцию, прежде чем распылить инсектицидное средство в доме. Мужчина также не пользовался индивидуальными средствами защиты. По данным регионального СУ СК РФ, красноярец не оставил помещение на проветривание на всю ночь.