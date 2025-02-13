Вскрылось криминальное прошлое родителей погибших от дихлофоса детей

Родители детей, которые погибли от дихлофоса в сентябре 2024 года в Красной Сопке, были судимы за кражи, сообщили РИА Новости в СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. По данным ведомства, судимости погашены в 2007 году. Мать и отец совершали кражу по отдельности, уточнили в СУ СК.

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О т е ц б ы л с у д и м в 2 0 0 7 г о д у з а к р а ж у , с у д и м о с т ь п о г а ш е н а , м а т ь с у д и м а в 2 0 0 7 г о д у т о ж е з а к р а ж у , т о ж е п о г а ш е н а . Н о с о в е р ш а л и к р а ж у н е в м е с т е , э т о р а з н ы е с о б ы т и я , — п о д ч е р к н у л и в у п р а в л е н и и Следственного комитета по региону.

В ведомстве добавили, что родители не злоупотребляли алкоголем. В результате отравления дихлофосом погиб, в том числе, трехмесячный младенец.

В Красноярском крае младенец умер в том же доме, где отравились четверо детей

Ранее главе семьи ил села в Красноярском крае предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Отцу погибших четверых детей может грозить до четырех лет лишения свободы в соответствии с частью 3 статьи 109 УК РФ.

Отец семейства признался, что не читал инструкцию, прежде чем распылить инсектицидное средство в доме. Мужчина также не пользовался индивидуальными средствами защиты. По данным регионального СУ СК РФ, красноярец не оставил помещение на проветривание на всю ночь.