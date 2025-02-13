Россиянина задержали за выстрел в голову знакомой 31 год назад

В Москве правоохранители задержали мужчину за расправу над знакомой 31 год назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

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Он проходит обвиняемым по статье 103 УК РСФСР («Умышленное убийство»).

По версии следствия, 8 сентября 1994 года фигурант выстрелил в голову своей знакомой и скрылся. Спасти женщину не удалось.

Ранее в Магнитогорске после семи лет поисков был задержан сексуальный маньяк, врывавшийся в квартиры и насиловавший женщин.