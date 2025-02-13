Вооруженный мужчина напал на двух служительниц церкви в Климовске

Вооруженный мужчина совершил нападение на двух служительниц церкви священномученика Сергия Подольского в подмосковном Климовске. Об этом сообщает Telegram-канале Mash.

Известно, что мужчина забрал около трех тысяч рублей из ящика с пожертвованиями. После этого он разбил стекло на иконе и порвал плакаты с изображениями храмов и святых.

На кадрах с видеозаписи, которая оказалась в распоряжении Mash, можно увидеть, как мужчина угрожает одной из служительниц церкви, а затем срывает с нее платок. Также он устраивает дебош внутри здания, опрокидывая стоящие возле двери предметы, где находит палку. Позже он загоняет туда женщин, одну из которых избивает найденной палкой. Можно увидеть, что служительница пытается покинуть помещение, но мужчина продолжает преследовать ее и бить.

Отмечается, что преступника уже вычислили, им оказался 35-летний уроженец Свердловской области, который был ранее судим по статье об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.