Блиновскую довели до слез на суде

Блогерша Елена Блиновская расплакалась на суде из-за слов своих адвокатов. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Во время судебного заседания защита Блиновской заявила, что блогерша выйдет на свободу только к 20-летию своего сына, если суд назначит ей наказание в шесть лет тюрьмы, как просит государственное обвинение. После этих слов, утверждает Telegram-канал, Блиновская не смогла сдержать слез.

SHOT также отмечает, что адвокаты Блиновской просят назначить блогерше условный срок.

13 февраля в Савеловском суде Москвы началось заседание по уголовному делу о неуплате налогов и отмывании денег против Блиновской.

Обвинение потребовало для Елены Блиновской 6 лет колонии

Накануне стало известно, что государственное обвинение запросило назначить блогерше шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии, штраф в размере 1,5 млн рублей и запрет заниматься коммерческой деятельностью на пять лет.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2024 года при попытке пересечь российскую границу на автомобиле. Против нее было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов – на тот момент сумма составляла свыше 918 млн рублей.

Подробнее о деле Елены Блиновской - в материале "Газеты.Ru".