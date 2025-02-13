На работу аэропорта Сочи ввели временные ограничения

Аэропорт Сочи временно не принимает и не отправляет рейсы с 18:31 мск, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.

" Д л я о б е с п е ч е н и я б е з о п а с н о с т и п о л е т о в г р а ж д а н с к и х в о з д у ш н ы х с у д о в ( В С ) в 1 8 : 3 1 м с к в р е м е н н ы е о г р а н и ч е н и я в в е д е н ы н а р а б о т у а э р о п о р т а Сочи (код ИКАО: URSS). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов