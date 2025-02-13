На работу аэропорта Сочи ввели временные ограничения

Аэропорт Сочи временно не принимает и не отправляет рейсы с 18:31 мск, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 18:31 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи (код ИКАО: URSS). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов