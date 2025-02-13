Церковный проповедник пошел в закладчики ради дополнительного заработка

В Подольске церковный проповедник стал закладчиком ради допзаработка
Проповедника церкви «Благочестие» из Подольска задержали по подозрению в распространении запрещенных веществ. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы».
По информации канала, в конце января полицейские поймали 29-летнего жителя Московской области со свертком с мефедроном. По его словам, из-за нехватки пожертвований он стал искать дополнительный заработок и откликнулся на предложение из интернета.
Мужчина признался, что фасовал запрещенные вещества по пакетам, и затем раскладывал их по тайникам.
Теперь задержанному грозит до 20 лет лишения свободы за сбыт наркотиков.
До этого торговавшего мефедроном начальника студгородка в Новочеркасске обвинили в совращении студентов.