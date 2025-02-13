Церковный проповедник пошел в закладчики ради дополнительного заработка

Проповедника церкви «Благочестие» из Подольска задержали по подозрению в распространении запрещенных веществ. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы».

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По информации канала, в конце января полицейские поймали 29-летнего жителя Московской области со свертком с мефедроном. По его словам, из-за нехватки пожертвований он стал искать дополнительный заработок и откликнулся на предложение из интернета.

Мужчина признался, что фасовал запрещенные вещества по пакетам, и затем раскладывал их по тайникам.

Теперь задержанному грозит до 20 лет лишения свободы за сбыт наркотиков.

До этого торговавшего мефедроном начальника студгородка в Новочеркасске обвинили в совращении студентов.