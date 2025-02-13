Прокуратура потребовала конфисковать имущество «королевы марафонов»

Прокурор потребовал конфисковать арестованное имущество семьи «королевы марафонов» Елены Блиновской. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая в ходе прений сторон, представляющий государственное обвинение прокурор заявил о целесообразности изъять активы подсудимой в доход государства. Речь идет о ее доме в Истринском районе Московской области, столичной квартире, земельных участках в Крыму и Подмосковье, а также дорогостоящих автомобилях и банковских счетах.