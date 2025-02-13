Обвинение потребовало для Елены Блиновской 6 лет колонии

Прокуратура потребовала отравить блогера Елену Блиновскую в колонию на 6 лет. Об этом было заявлено во время прений в Савеловском районном суде Москвы.

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По мнению обвинителей, вина Елены Блиновской доказана представленными материалами.

" И д е й н ы й в д о х н о в и т е л ь и а в т о р с х е м ы по уходу от налогов и должна нести за него ответственность с соответствии с законом и совестью", - сказала в своем выступлении представитель прокуратуры Динара Валиуллина.

Она также потребовала наложить на блогера штраф в 1,5 миллиона рублей и запретить ей заниматься коммерческой деятельностью в течение 5 лет.

Напомним, Елена Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем. По версии следствия, для ухода от налогов блогер раздробила бизнес на несколько организаций, а потом выводила многомиллионные суммы под видом займов между этими фирмами.

Ранее Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом.