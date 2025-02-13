Полиция не нашла тела убитого экс-мэра Самары и его жены

Правоохранители обследовали мусорный полигон, но не смогли найти тела экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены. Об этом со ссылкой на регоператора по обращению с ТКО «Экология» пишет РИА Новости.

5 февраля в Самаре возбудили дело об убийстве бывшего мэра города и его жены. В качестве подозреваемой задержали их внучку Екатерину Бельскую, которая после пропажи дедушки начала распродавать его имущество. По словам соседей, внучка Тарховых выносила из дома подозрительные пакеты и емкости. Следовали высказали предположение, что женщина могла вывезти тела бабушки и дедушки к мусорным контейнерам.

По данным регоператора по обращению с ТКО «Экология», были проведены работы по поиску тел бывшего мэра Самары и его жены на мусорном полигоне.

« Р а б о т а Следственного комитета на полигоне завершилась, ничего обнаружено не было. В течение недели была обследована площадь около одного гектара (100 на 100 метров). АО «Экология» предоставило технику: экскаватор, бульдозер, погрузчик», - рассказала представитель регоператора.

Она также уточнила, что отходы с обследуемого участка переносили на специальную площадку, где дополнительно искали вручную.

В деле об убийстве экс-мэра Самары появились неожиданные подробности

При этом дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова Людмила, отбывающая наказание в колонии по делу о вымогательстве, уверена, что ее отец и мать все еще живы.